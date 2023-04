Πέθανε ο θρυλικός σκιτσογράφος του αμερικανικού περιοδικού Mad, Αλ Τζάφι, σε ηλικία 102 ετών

via Associated Press

via Associated Press

Σύμφωνα με δήλωση της εγγονής του στους New York Times, ο Τζάφι απεβίωσε τη Δευτέρα 10 Απριλίου, σε νοσοκομείο του Μανχάταν από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ο Abraham Jaffee γεννήθηκε το 1921 στην Ατλάντα και άρχισε να ασχολείται με τα κόμικ αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών πούλησε μια παρωδία του Superman, με τίτλο Inferior Man, στον θρύλο των κόμικ Will Eisner και ένα χρόνο αργότερα άρχισε να εργάζεται για τον μελλοντικό τιτάνα της Marvel, Σταν Λι.

via Associated Press

via Associated Press

Μεταξύ των θαυμαστών του ήταν ο Τσαρλς Σουλτς, δημιουργός των Peanuts, του Σνούπι και της παρέας του, ο δημιουργός του Far Side, Γκάρι Λάρσον και οι σατιρικοί κωμικοί Τζον Στιούαρτ και Στίβεν Κόλμπερτ, οι οποίοι τίμησαν τα 85α γενέθλια του παρουσιάζοντας μια αναδιπλούμενη τούρτα στο The Colbert Report. Όταν ο Στιούαρτ και οι σεναριογράφοι του Daily Show έγραψαν το μπεστ σέλερ America (the Book), ζήτησαν από τον Τζάφι να δημιουργήσει ένα fold-in για την έκδοση.