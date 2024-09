Πέθανε ο θρύλος της bossa nova Σέρτζιο Μέντες

Ο Σέρτζιο Μέντες στο Λος Άντζελες, 18 Μαΐου 2021. (AP Photo/Chris Pizzello, File) via Associated Press

Ο πιανίστας Σέρτζιο Μέντες, θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής ο οποίος έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο τη bossa nova, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, στο Λος Άντζελες.

Ο Σέρτζιο Μέντες «πέθανε γαλήνια» την Πέμπτη στην κατοικία του στο Λος Άντζελες, έχοντας γύρω του τη σύζυγο και τα παιδιά του, ανέφερε στην ανακοίνωση η οικογένειά του. «Τους τελευταίους μήνες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω του long- Covid», πρόσθεσε.

Ο Μέντες είχε ηχογραφήσει περισσότερα από 30 άλμπουμ, είχε κερδίσει 3 Grammy, καθώς και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ και είχε συνεργαστεί με μεγάλους Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως ο Φρανκ Σινάτρα.

Το 1966 είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία με το άλμπουμ του «Sergio Mendes & Brasil 66» και το διάσημο «Mas Que Nada», διασκευή ενός τραγουδιού του βραζιλιάνου καλλιτέχνη Ζόρζε Μπεν.

Το 1993 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το «Brasileiro».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη ιδιοφυΐα», έγραψε στο Instagram ο Μίλτον Νασιμέντο, άλλος θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής και από τους πρώτους που αντέδρασαν στο θάνατο του Μέντες χαιρετίζοντας «πολυάριθμα χρόνια φιλίας, συνεργασιών και μουσικής».

«Αυτή τη στιγμή της θλίψης, οι σκέψεις μου πηγαίνουν στην οικογένεια, στους φίλους και στους θαυμαστές του Σέρτζιο Μέντες», αντέδρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με τον οποίο ήταν «ένας από τους πιο μεγάλους εκπροσώπους και διαφημιστές της μουσικής και της κουλτούρας της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο».

Ο Μέντες γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1941, και άρχισε τα μαθήματα κλασικού πιάνου από μικρός. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει τα βήματά του, όμως άλλαξε γνώμη όταν είδε το μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και το ταλέντο στην τζαζ. «Όταν με είδε να παίζω και κατάλαβε ότι τα πήγαινα καλά με τις μπάντες, με άφησε να κάνω αυτό που ήθελα», έλεγε ο σπουδαίος μουσικός σε συνέντευξη του το 2005.

Ξεκίνησε την καριέρα του έφηβος ακόμη, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, παίζοντας σε nightclub του Ρίο, την περίοδο που η bossa nova άρχισε να κάνει αίσθηση διεθνώς. Με την καθοδήγηση του πρωτοπόρου της bossa nova, Antônio Carlos Jobim, ο Μέντες δημιούργησε το συγκρότημα Sexteto Bossa Rio και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Dance Moderno το 1961. Έγινε περιζήτητος συνεργάτης στους κύκλους των Αμερικανών μουσικών, μεταξύ των οποίων οι Cannonball Adderley και Herbie Mann, με τους οποίους έκανε ηχογραφήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Το 1964, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, υπέγραψε με την Capitol Records και δημιούργησε το συγκρότημα Brasil ’65. Κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ που δεν πήγαν καλά σε πωλήσεις, οπότε η μπάντα στρατολόγησε δύο τραγουδίστριες τη Lani Hall και την Bibi Vogel για να τραγουδήσουν στα αγγλικά και μετονομάστηκε σε Brasil ’66. Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο χάρη εν μέρει στην επιτυχία του single Mas Que Nada, το οποίο θα ηχογράφησε ξανά το 2006 με τους Black Eyed Peas.

Το 1968, Μέντες ερμήνευσε το The Look of Love στην τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Όσκαρ, και η version του τραγουδιού από τους Brasil ’66 έφτασε στο Top 10 των ΗΠΑ.

Ο Μέντες έγινε σταρ και αναδείχτηκε σε διεθνή πρεσβευτή της bossa nova. Έπαιξε μουσική μπροστά σε προέδρους κρατών, αλλά και στην Παγκόσμια Έκθεση της Ιαπωνίας το 1970.

Συνέχισε να ηχογραφεί καθ′ όλη τη δεκαετία του 1970 και του ’80, κάνοντας άλλη μια επιτυχία που έφτασε στο Νο 4 το 1983 με τη σύγχρονη εκδοχή του Never Gonna Let You Go των Barry Mann και Cynthia Weil.

Το 2006, κυκλοφόρησε το comeback άλμπουμ του Timeless, με γκεστ τους Erykah Badu, Q-Tip, Στίβι Γουοντερ και Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Ο Μέντες βοήθησε στην παραγωγή μουσικής για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων Rio και Rio 2, ενώ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2012 για το Real in Rio.

Συνέχισε να δίνει συναυλίες μέχρι πέρυσι, ενώ το τελευταίο άλμπουμ του, In the Key of Joy, κυκλοφόρησε το 2020.