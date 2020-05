Πέθανε ο «βασιλιάς του ροκ εν ρολ» Little Richard

Charlie Gillett Collection via Getty Images

Charlie Gillett Collection via Getty Images Little Richard στο στούντιο την δεκαετία του '60.

Η μουσική του διασκευάστηκε από τους Ελβις Πρίσλεϊ, Buddy Holly και Μπιλ Χέιλι, ενώ ένα κύμα νέων -τότε- Βρετανών μουσικών όπως τα μέλη των Beatles, Rolling Stones, ο Ντέιβιντ Μπόουι, Ροντ Στούαρτ και Λέμι Κιλμίστερ, επηρεάστηκαν από αυτόν. Επιπλέον, η καριέρα του Little Richards «μελετήθηκε» από καλλιτέχνες της σόουλ όπως οι Οτις Ρέντινγκ, Τζέιμς Μπράουν, Μάικλ Τζάκσον και εμβληματικούς σταρ της ροκ όπως ο Τζίμι Χέντριξ, Μπομπ Ντύλαν, οι AC/DC.

Γνωστός για το «άγριο», επιβλητικό του στιλ κυρίως επί σκηνής, ο Ρίτσαρντ Γουέιν Πένιμαν ενέπνευσε νέους μουσικούς σε όλο τον κόσμο. Γεννήθηκε στο Μέικον της Τζόρτζια και ήταν το δεύτερο από τα 12 παιδιά. Η οικογένειά του τον έδιωξε από το σπίτι στην εφηβεία και τον υιοθέτησε μια οικογένεια λευκών, η οποία διοικούσε το κλαμπ όπου ο Little Richard πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία. Ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας jump μπλουζ, όμως τα πιο διάσημα και επιτυχημένα τραγούδια του ήταν τα ρον εν ρολ: «Tutti Frutti», «Long Tall Sally» και «Good Golly Miss Molly» στα μέσα της δεκαετίας του 1950.

Ο πρωτοπόρος και θρύλος του «ρον εν ρολ» Little Richard πέθανε σήμερα, Σάββατο σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπο του περιοδικού The Rolling Stone, ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστή η αιτία θανάτου.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, εγκατέλειψε το στυλ που είχε στην αρχή της καριέρας του για να γίνει καλλιτέχνης της γκόσπελ. Στην δεκαετία του ’60, στράφηκε στην ρον εν ρολ. Στα επόμενα χρόνια, εμφανίστηκε σε παιδικά προγράμματα και ηχογράφησε ένα άλμπουμ για παιδιά.

Ο Little Richard υπήρξε ανάμεσα στους καλλιτέχνες της πρώτης «τάξης» του Rock and Roll Hall of Fame, το 1986. Τιμήθηκε με βραβείο Γκράμι για το σύνολο της καριέρας του και τραγούδησε στα εγκαίνια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον, το 1992. Η «Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου» πρόθεσε το «Tutti Frutti» στο «National Recording Registry» το 2010.