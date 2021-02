Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός Κρίστοφερ Πλάμερ

Εμφανίστηκε σε πάνω από 100 ταινίες και επίσης ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του ως Λέων Τολστόι στον «Τελευταίο Σταθμό» του 2009. Κέρδισε δύο Tony για τη δουλειά του στο Μπροντγουέι, δύο Emmy για τη δουλειά του στην τηλεόραση και είχε συνεργαστεί με κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στον χώρο του θεάτρου. Αν και στους περισσότερους ήταν γνωστός για τον ρόλο του χήρου Φον Τραπ στη «Μελωδία», ο ίδιος τον είχε χαρακτηρίσει «μονοδιάστατο», ενώ στην αυτοβιογραφία του, αναφερόταν στην ταινία χιουμοριστικά ως «S&M». Χρειάστηκαν να περάσουν 40 χρόνια για να αλλάξει άποψη για την ταινία και να τη χαρακτηρίσει ως «εξαιρετική» που τον έκανε περήφανο.

Η «αναγέννηση» της καριέρας του άρχισε με το «Insider» του Μάικλ Μαν, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον Αλ Πατσίνο και τον Ράσελ Κρόου, παίζοντας τον δημοσιογράφο Μάικ Γουάλας του CBS News. Ακολούθησαν θρίαμβοι όπως το «A Beautiful Mind», το «Inside Man», το «Up», το «The Imaginarium of Doctor Parnassus», το «Barrymore» και το «The Girl with the Dragon Tattoo».

Μεταξύ των παλαιότερων ρόλων του περιλαμβάνονταν η «Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» με τη Σοφία Λόρεν και τον Άλεκ Γκίνες και το «Triple Cross»- αλλά και ο ρόλος ενός μονόφθαλμου Κλίνγκον στρατηγού στο «Star Trek VI: Ο Άγνωστος Κόσμος» και ενός κλέφτη κοσμημάτων στην «Επιστροφή του Ροζ Πάνθηρα». Ο ίδιος είχε πει πως μετάνιωνε που δεν δέχτηκε τον ρόλο του Γκάνταλφ του Γκρίζου στην τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Ένας από τους τελευταίους μεγάλους του ρόλους ήταν στη μαύρη κωμωδία «Knives Out» το 2019.

(με πληροφορίες από Reuters)