Πέθανε ο Γκάρι Ρόσινγκτον, κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd

Γεννημένος στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το 1951, ο Ρόσινγκτον ήταν στο συγκρότημα από το 1964, όταν η μπάντα ήταν ένα τρίο με το όνομα Me, You, and Him, με τον μπασίστα Larry Junstrom και τον ντράμερ Bob Burns. Ο Ρόσινγκτον ήθελε να γίνει παίκτης του μπέιζμπολ, αλλά όταν άκουσε τους Rolling Stones, στράφηκε στη μουσική. Ωστόσο, ήταν το μπέιζμπολ που οδήγησε στη δημιουργία των Lynyrd Skynyrd: ο Ρόσινγκτον, ο Μπερνς και ο Τζάνστρομ γνώρισαν σε έναν αγώνα μπέιζμπολ τον τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζαντ, ο οποίος έπαιζε σε μια αντίπαλη ομάδα και κάπως έτσι βρέθηκαν να παίζουν μαζί μουσική στο γκαράζ του πατρικού του Μπερνς.

Ο Ρόσινγκτον συνέγραψε το περίφημο «Sweet Home Alabama», επιτυχία από το δεύτερο άλμπουμ τους, καθώς και πολλά άλλα κομμάτια της μπάντας, όπως τα I Ain’t The One, Things Goin’ On, Don’t Ask Me No Questions και Gimme Back My Bullets.