Πέθανε σε ηλικία 32 ετών η Τσάρλμπι Ντιν, γνωστή από την ταινία «Triangle of Sadness»

Η Ντιν έκανε το ντεμπούτο της στο σινεμά με τη νοτιοαφρικανική ταινία «Spud» το 2010 και επέστρεψε το 2013 για το σίκουελ «Spud 2: The Madness Continues». Είχε παίξει και στις δύο σεζόν της σειράς της DC Comics «Black Lightning», στη sci-fi ταινία δράσης «Death Race 3: Inferno», στο θρίλερ «Blood in the Water», στην ταινία τρόμου «Don’t Sleep», στο «An Interview With God» και στην τηλεοπτική σειρά «Elementary».