Πετροπόλεμος και κανόνια νερού στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας

via Associated Press 16 Nοεμβρίου 2021. Κανόνι νερού της Πολωνικής συνοριοφυλακής στρέφεται εναντίον μεταναστών, έπειτα από τον τραυματισμό αστυνομικού που δέχθηκε αντικείμενο στο κεφάλι. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Οι πολωνικές συνοριακές δυνάμεις ανακοίνωσαν (16 Νοεμβρίου 2021) ότι δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από μετανάστες στα σύνορα με τη Λευκορωσία και απάντησαν χρησιμοποιώντας κανόνια νερού εναντίον τους. Η υπηρεσία συνοριοφυλακής ανήρτησε λίγο αργότερα βίντεο στο Twitter που δείχνει ένα κανόνι νερού να στρέφεται πέρα ​​από τα σύνορα, με στόχο μια ομάδα μεταναστών σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό.

via Associated Press 16 Νοεμβρίου 2021. Εικόνα από drone της πολωνικής συνοριοφυλακής, όπου διακρίνεται κανόνι νερού που στοχεύει στην άλλη πλευρά των συνόρων, εκεί όπου είναι συγκεντρωμένοι μετανάστες στο έδαφος της Λευκορωσίας. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Η πολωνική αστυνομία είπε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά όταν οι μετανάστες πέταξαν αντικείμενα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο και είναι πιθανό να έχει υποστεί κάταγμα στο κρανίο, μετά από χτύπημα που δέχθηκε από αντικείμενο που πέταξε άγνωστος. Η κρίση στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας (που θυμίζει σε αρκετά σημεία την ένταση που προκάλεσε η κίνηση της Τουρκίας να στρέψει καραβάνια προσφύγων και μεταναστών προς τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο, στις αρχές του 2020) οδήγησε την ΕΕ να προετοιμάσει περαιτέρω κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, την οποία κατηγορεί ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει το μπλοκ σπρώχνοντας τους μετανάστες πέρα ​​από τα σύνορά της, ενεργώντας παράνομα.

Koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej🇧🇾, od ok. godziny atakują polskie służby.Wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicypic.twitter.com/ydXw8ZfNNc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Χιλιάδες μετανάστες εγκλωβισμένοι στα σύνορα Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από εκπρόσωπο της πολωνικής κυβέρνησης και το Υπουργείο Άμυνας έδειξαν μια περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στα σύνορα, όπου οι μετανάστες αυξάνονται σταθερά στη Λευκορωσική πλευρά την τελευταία εβδομάδα. «Προσοχή, προσοχή, αν δεν ακολουθήσετε τις εντολές, θα χρησιμοποιηθεί βία εναντίον σας», ανέφερε ένα μήνυμα από το μεγάφωνο που απευθύνεται σε μετανάστες οι οποίοι πετάνε αντικείμενα, σύμφωνα με τις εικόνες που προβλήθηκαν στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Πολωνίας TVP. Οι μετανάστες πέταξαν μπουκάλια και ξύλα στους Πολωνούς στρατιώτες, ενώ χρησιμοποίησαν ξύλα και επιχειρώντας να διαπεράσουν τον φράχτη, σύμφωνα με το ίδιο βίντεο. Το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά από αντικείμενο που πέταξε κάποιος από την άλλη πλευρά των συνόρων και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρή ανησυχία για κάταγμα στο κρανίο.

via Associated Press Ενας άνδρας τρέχει για να αποφύγει το νερό που εκτοξεύεται με κανόνι από την πολωνική συνοριοφυλακή στα σύνορα με την Λευκορωσία. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Πολωνία: Η Λευκορωσία «εξοπλίζει» τους μετανάστες Το πολωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε tweet ότι οι αρχές της Λευκορωσίας έδωσαν στους μετανάστες χειροβομβίδες κρότου/λάμψης για να τις ρίξουν εναντίον Πολωνών στρατιωτών και συνοριοφυλάκων. Η ΕΕ λέει ότι η Λευκορωσία ενθαρρύνει τους μετανάστες να περάσουν τα σύνορα ως «αντίποινα» για προηγούμενες κυρώσεις που είχε επιβάλει η Ευρώπη, με αφορμή την καταστολή των διαδηλώσεων πέρυσι κατά της αμφισβητούμενης επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι ανησυχεί βαθιά για το πώς η Λευκορωσία θέτει σε κίνδυνο τις ζωές ευάλωτων μεταναστών. Η Λευκορωσία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι πυροδότησε με τη συμπεριφορά της αυτή τη συνοριακή κρίση, ως «παράλογους». Ο Λουκασένκο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (Τρίτη 15 Νοεμβρίου) για να συζητήσουν σχετικά με την κρίση, μετέδωσε το Λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων BELTA. Οι πολωνικές αρχές δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για ένα τηλεφώνημα τη Δευτέρα (15 Νοεμβρίου) μεταξύ της γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και του Λουκασένκο, όπου κουβέντιασαν για το πως μπορεί να δοθεί βοήθεια σε μετανάστες στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας είπε ότι η κυβέρνηση συζητά εάν θα ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις για την κρίση με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

via Associated Press Άνδρας εκτοξεύει πέτρα με στόχο την πολωνική πλευρά των συνόρων, καθώς χιλιάδες μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί στο έδαφος της Λευκορωσίας, από όπου θέλουν να περάσουν στην Πολωνία. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

«Θα μπορούσε να συνεχίζεται για μήνες» «Ετοιμαζόμαστε για ένα απαισιόδοξο αποτέλεσμα - ότι αυτή η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχίζεται για μήνες», είπε ο Πολωνός εκπρόσωπος Πιότρ Μύλλερ σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, περισσότερα από 20.000 άνδρες της αστυνομίας, της συνοριακής φρουράς και του στρατού ενισχύουν τα σύνορα όπου έχουν συγκεντρωθεί μετανάστες κοντά στην πολωνική πόλη Κούζνιτσα. Υπολογίζεται ότι 4.000 μετανάστες βρίσκονται στα σύνορα και πολλοί λένε ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν τους επιτρέπουν να επιστρέψουν στο Μινσκ. Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Πολωνίας Γιάροσλαβ Καζίνσκι δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει έναν υβριδικό πόλεμο. «Έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο, αλλά ένας πραγματικός πόλεμος, με όπλα, δεν είναι στον ορίζοντά μας. Αντιμετωπίζουμε έναν απρόβλεπτο εχθρό», δήλωσε ο Kaczynski στο πολωνικό δημόσιο ραδιόφωνο.

via Associated Press Άνδρας επιχειρεί να γκρεμίσει μέρος του φράχτη από συρματόπλευμα στα σύνορα Πολωνίας Λευκορωσίας, υπό το βλέμμα αστυνομικών. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Ιρακινοί θέλουν να επαναπατριστούν, αλλά... Στο μεταξύ, το Ιράκ προγραμμάτισε πτήση εκκένωσης από το Μινσκ την Πέμπτη. Μέχρι στιγμής, περίπου 150 με 200 Ιρακινοί που βρίσκονται ήδη στο Μινσκ έχουν εγγραφεί για να πετάξουν πίσω στην πατρίδα τους. Άλλοι Ιρακινοί που βρίσκονται στα σύνορα δυσκολεύτηκαν να εγγραφούν στην λίστα επιβίβασης. «Εργαζόμαστε για αυτό με τις αρχές της Λευκορωσίας», δήλωσε ο πρόξενος του Ιράκ για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, Ματζίντ αλ-Κινάνι. «Ο αριθμός αυξομειώνεται, επειδή οι άνθρωποι έχουν κολλήσει στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία ή τη Λιθουανία και μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει άδεια να επιστρέψουν στο Μινσκ από τις αρχές της Λευκορωσίας», είπε ο πρόξενος.

Η ΕΕ ασκεί πίεση στις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να σταματήσουν να μεταφέρουν Σύριους, Ιρακινούς και άλλους μετανάστες στη Λευκορωσία. Η ιρακινή κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες της που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

via Associated Press 16 Νοεμβρίου 2021. Εικόνα από drone της πολωνικής συνοριοφυλακής, όπου διακρίνεται κανόνι νερού που στοχεύει στην άλλη πλευρά των συνόρων, εκεί όπου είναι συγκεντρωμένοι μετανάστες στο έδαφος της Λευκορωσίας. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)