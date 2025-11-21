Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Ζήνα Κουτσελίνη, μια εβδομάδα αφότου έγινε γνωστό πως κάτεθεσε αγωγή στην Έλενα Χριστοπούλου ζητώντας της 1 εκατομμύριο ευρώ.

«Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά και την αφέλεια και όλη αυτή, ξέρεις, την ελευθερία και την εμπιστοσύνη» σχολιάσε η 37χρονη πρώην Σταρ Ελλάς: «Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον» συμπλήρωσε.

«Πλέον υπάρχει μία δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο» περιορίστηκε να αναφέρει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Ζήνα Κουτσελίνη να στρέφει την κουβέντα στον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με την Έλενα Χριστοπούλου το 2019.

Λίγες μέρες πριν, η Έλενα Χριστοπούλου είχε τοποθετηθεί σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. «Δεν έχω πια συναίσθημα γι΄ αυτή την υπόθεση, στην αρχή είχα, τώρα πια όχι. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα» παραδέχτηκε.

«Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο με αγάπη, σεβασμό, δεν γίνεται να μη νιώθεις κάτι. Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι οι τίτλοι που θα με συνοδεύουν μια ζωή. Δεν θα απαντήσω στις κάμερες αλλά στους αρμόδιους για αυτά που με κατηγορεί η άλλη πλευρά».

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι πως η Έλενα Χριστοπούλου θα απαντήσει επίσης με αγωγή εναντίον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και πως θα ορίσει δικούς της γραφολόγους καθώς δεν δέχεται ότι έχει πλαστογραφήσει την υπογραφή της στα συμβόλαια των πελατών τους.