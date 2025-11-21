Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, συνεχίζει να επιμένει στους ισχυρισμούς της και κάνει λόγο ότι το μικρό παιδί «πρέπει να το βοηθήσουμε», προσθέτοντας ότι οι γονείς οφείλουν να βάλουν όρια.

Σύμφωνα με την δασκάλα, «εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά αλλά πρέπει το παιδάκι να το προστατέψουν οι γονείς, να βάλουν όρια. Αν όλα τα σήματα τα περνάμε αδιάφορα και λέμε δεν πειράζει. Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

«Υποφέρουν πολλά παιδάκια, τα αφήνουν άθελά τους οι γονείς καμία φορά στην τηλεόραση, το διαδίκτυο, στο σινεμά και βλέπουν αισχρά θεάματα», τόνισε η εικαστικός που βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο προσκήνιο, λόγω της καταγγελίας που έκανε στις αρχές σε βάρος του 6χρονου παιδιού.

«Περίμενα να λύσει το θέμα το σχολείο και δεν το έλυσε»

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν επικοινώνησε με την οικογένεια, καθώς περίμενε από το σχολείο να παρέμβει και να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Η δασκάλα ανέφερε ότι μετά την καταγγελία που έκανε στις αρχές, «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά», αναφέροντας ότι μερικές φορές οι γονείς δεν μπορούν να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους.

Όπως περιέγραψε η δασκάλα, το σημαντικό είναι «να προστατέψουμε το παιδί και τη δουλειά μας. Εγώ το έκανα για προστασία, για εμένα, τα άλλα παιδάκια, για να μην ξανασυμβεί. Οι γονείς κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά δεν δρουν με υγιή τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι γονείς μας καταγγέλουν, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα;»

«Ήθελα να το λύσει το θέμα η διεύθυνση του σχολείου όχι εγώ», επανέλαβε η δασκάλα. «Οι γονείς να προσέχουν τα παιδάκια τους για να μην συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά. Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα; Ποτέ δεν έχει πάει δάσκαλος να κάνει καταγγελία για ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Το παιδάκι είναι μικρό για αυτό έκανα καταγγελία. Αν το αφήσουμε το παιδάκι και δεν αντιδράσουμε μπορεί να συνεχίσει και να φτάσει 12, 15, 18 και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γιατί να μην προλάβουμε το κακό από την αρχή;», διερωτήθηκε η εικαστικός.