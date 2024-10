Πιο γρήγορα από ότι περιμέναμε το Dune: Messiah - Τι αποκάλυψε ο Ντενί Βιλνέβ

Ο Καναδο-Γάλλος σκηνοθέτης σημείωσε ότι θα μπορούσε να είχε σταματήσει στο Dune: Part Two, «αλλά ναι, όπως έκανε ο Χέρμπερτ με το Dune: Messiah, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η ιστορία λαμβάνει χώρα περίπου 12 χρόνια μετά από εκεί που αφήσαμε τους χαρακτήρες στο τέλος του Δεύτερου Μέρους. Το ταξίδι τους, η ιστορία τους είναι διαφορετική αυτή τη φορά, και γι′ αυτό λέω πάντα ότι ενώ πρόκειται για τον ίδιο κόσμο είναι μια νέα ταινία με νέες καταστάσεις».

Στο Dune: Messiah θα ολοκληρωθεί το ταξίδι του Πολ Ατρείδη -και η σχέση του Βιλνέβ με το σύμπαν του Dune-, παρόλο που ο Χέρμπερτ έχει γράψει ακόμη τέσσερα βιβλία, τα «Children of Dune», «God Emperor of Dune», «Heretics of Dune» και «Chapterhouse: Dune».