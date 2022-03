«Πίσω από τον τοίχο»: Στο σύμπαν του χορογράφου Δημήτρη Παπαϊωάννου

Το ντοκιμαντέρ της Νεφέλης Σαρρή «Πίσω από τον τοίχο» που συλλαμβάνει με πρωτοποριακό τρόπο το όραμα και την φιλοσοφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου πάνω στην δουλειά του, έρχεται για περιορισμένες on demand μεταδόσεις στην πλατφόρμα της viva.gr.

Master of Art Film Festival, Βουλγαρία (Best Documentary in Music & Dance)

6o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας (2ο Βραβείο Ελληνικής Ταινίας Μεγάλου Μήκους & Βραβείο ηχοληψίας)