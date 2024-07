Πλάι στο κύμα: 10+1 βιβλία για τις καλοκαιρινές διακοπές

«Τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού» του Τεύκρου Μιχαηλίδη (εκδόσεις Ψυχογιός)

«Ωκεανός» του Στιβ Σεμ-Σάντμπεργκ (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μετάφραση από τα σουηδικά Γρηγόρης Κονδύλης)

«Μέρες Αλεξάνδρειας» του Δημήτρη Στεφανάκη (εκδόσεις Μεταίχμιο)

«Ο χορός της προδοσίας» του Ματιάς Ενάρ (εκδόσεις Στερέωμα, μετάφραση Χαρά Σκιαδέλλη)

«Κόκκινος προδότης» του Όουεν Μάθιους (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Όλγα Γκαρτζονίκα)

«Ο Γάμος είναι…» της Heather Havrilesky (εκδόσεις Key Books)

Η Heather Havrilesky γράφει τη δηµοφιλή στήλη συµβουλών «Ask Polly» στο Substack και είναι η συγγραφέας των βιβλίων What If This Were Enough?, How to Be a Person in the World και Disaster Preparedness. Έχει γράψει, µεταξύ άλλων, για τα The New Yorker, The Atlantic, Τhe New York Times Magazine και την εκποµπή All Things Considered του NPR, ενώ διατηρεί επίσης το ενηµερωτικό δελτίο «Ask Μolly», γραµµένο από την «κακή» δίδυµη αδελφή της, Polly.