Τι διαβάζουμε τώρα: 10 βιβλία για τον Ιούνιο - Το καλοκαίρι είναι εδώ

«Άσεντεν, ή ο Βρετανός πράκτορας» του Σόμερσετ Μομ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μαρία Λαϊνά & Μάνια Μεζίτη)

«Στο κέντρο του κύκλου» του Arne Dahl (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Γρηγόρης Κονδύλης)

«Οκαβάνγκο» του Καρύλ Φερέ (εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αργυρώ Μακάρωφ)

«Σεφέρης και Καμύ: Ζήτημα φωτός» του Γιάννη Κιουρτσάκη (εκδόσεις Πατάκη)

«Ένας Αμερικανός κατάσκοπος» του Όλεν Στάινχαουερ (εκδόσεις Πόλις, μετάφραση Άλκηστις Τριμπέρη)

«Η Χίμαιρα» των Camilla Lackberg, Henrik Fexeus (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Αγγελική Νάτση)

«Τέλος ιστορίας» του Έι Τζέι Φιν (εκδόσεις, Ψυχογιός, μετάφραση Χρήστος Καψάλης)

«Επιστολές που έγραψαν ιστορία: Πατέρες» των Shaun Usher, Ξενοφώντα Α. Μπρουντζάκη (Brainfood Εκδοτική, μετάφραση Νίκος Χατζόπουλος)

O Shaun Usher είναι διάσημος συγγραφέας, που έχει γράψει τα ευπώλητα βιβλία και σειρές βιβλίων: Letters of Note, More Letters of Note, Lists of Note και Speeches of Note.