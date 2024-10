Πλαίσιο Computers: Ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις για το εργασιακό της περιβάλλον

Η Πλαίσιο κλείνει φέτος 55 χρόνια από τη δημιουργία της, μέσα στα οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο ελληνικό retail αλλά και σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στη χώρα . Αυτό που είναι σταθερό σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι η φιλοσοφία του Πλαισίου να φροντίζει τους ανθρώπους του. Από τη μικρή ομάδα που ξεκίνησε το εγχείρημα Πλαίσιο, πριν από 5 δεκαετίες, η εταιρεία σήμερα μετρά περισσότερους από 1600 εργαζόμενους , οι οποίοι, για το 2024, την ανέδειξαν ως Great Place to Work certified , με βάση την πλέον αναγνωρισμένη μεθοδολογία που πιστοποιεί το εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Η αναγνώριση της εταιρείας ως ιδανικό περιβάλλον εργασίας, έρχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους της και δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Η Πλαίσιο έλαβε την αντίστοιχη πιστοποίηση και το 2023, έχει διακριθεί στη λίστα του Best Workplaces δύο φορές, καταλαμβάνοντας την 4η θέση το 2019 και την 7η το 2017 ενώ το 2024 βρέθηκε στην 8η θέση, στη λίστα Best Workplaces for Women στην Ελλάδα.