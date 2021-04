Πλανήτης Γη: Tο διαστημόπλοιο της ζωής

Frank Lee via Getty Images Planet Earth against black background and starry sky.3D render.

Η Γη δεν θεωρείται απλά ένας βράχος με ωκεανούς και ατμόσφαιρα. Η Θεωρία της Γαίας μας βοηθά να κατανοήσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας, την πανίδα, την χλωρίδα τις κλιματικές αλλαγές και τον ρόλο μας ως ανθρώπινο είδος αλληλένδετο με αυτόν.

Η Θεωρία της Γαίας προτείνει ότι οι ζωντανοί οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το ανόργανο περιβάλλοντης Γης σχηματίζοντας ένα συνεργιστικό και αυτορυθμιζόμενο, περίπλοκο σύστημα που βοηθά στηδιατήρηση και τη διαιώνιση των συνθηκών ζωήςστον πλανήτη.

Υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της Θεωρίας της Γαίας που υποθέτουν ότι όλες οι μορφές ζωήςστον πλανήτη είναιμέρος ενός και μοναδικού ζωντανού πλανητικού όντος, τη Γαία.

Η ιδέα ότι η Γη και η ατμόσφαιρά της είναι ένα είδος «υπεροργανισμού» προτάθηκε αρχικά από τον Σκωτσέζο γεωλόγοJames Hutton(1726-1797).

Η θεωρία αυτή δεν βρήκε πολλούς υποστηρικτές και αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα αρχικά, αλλά 200 χρόνια αργότερα υπήρξε αναβίωση της μέσω των κλάδων της γεωφυσιολογίας και της επιστήμη του γήινου συστήματος, με ορισμένες από τις αρχές της να έχουν υιοθετηθεί στα πεδία μελέτης της βιογεωχημείας και των συστημάτων οικολογίας.

Την αναβίωση της θεωρίας αυτής την οφείλουμε στην Αμερικανίδαμικροβιολόγο Lynn Margulis(1938-2011) στη δεκαετία του ’80 που έγραφε χαρακτηριστικά στο δημοφιλές βιβλίο της «Μικρόκοσμος: Τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια μικροβιακής εξέλιξης» (αγγλ. Microcosmos: Four Billion Years of Microbial Evolution) : ‘’η ζωή δεν κέρδισε τον πλανήτη με πόλεμο αλλά με συνεργασία’’,και στον Άγγλο χημικόJames Lovelock(1919- ) με το βιβλίο του«Γαία: Μια νέα ματιά στη ζωή στη Γη» (αγγλ. Gaia: A Νew Look at Life on Earth)το 1979, όπου η αρχαία Ελληνική λέξη Γαία (αγγλ. Gaia) της μυθολογίας, την μητέρα των Τιτάνων, χρησιμοποιήθηκε για να ονομαστεί η νέα αυτή θεωρία για τον αυτοδιαχειριζόμενο, αυτορυθμιζόμενο ζωντανό οργανισμό του πλανήτη μας.

Θα κλείσω την σύντομη αυτή περιήγηση στον πολύτιμο γαλάζιο μας πλανήτη Γη, με τον αρχαιοελληνικόΟρφικό ύμνο της Γαίας:

Γαῖα θεά, μῆτερ μακάρων θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων, παντρόφε, πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα, αὐξιθαλής, φερέκαρπε, καλαῖς ὥραισι βρύουσα, ἕδρανον ἀθανάτου κόσμου, πολυποίκιλε κούρη, ἣ λοχίαις ὠδῖσι κύεις καρπὸν πολυειδῆ, ἀιδία, πολύσεπτε, βαθύστερν᾽, ὀλβιόμοιρε, ἡδυπνόοις χαίρουσα χλόαις πολυανθέσι δαῖμον, ὀμβροχαρής, περὶ ἣν κόσμος πολυδαίδαλος ἄστρων εἱλεῖται φύσει ἀενάωι καὶ ῥεύμασι δεινοῖς. ἀλλά, μάκαιρα θεά, καρποὺς αὔξοις πολυγηθεῖς εὐμενὲς ἦτορ ἔχουσα, σὺν ὀλβίοισιν ἐν ὥραις.

[Απόδοση]«Ώ θεά Γαία, συ ή μητέρα των μακαρίων θεών και των θνητών ανθρώπων, πού τρέφεις τα πάντα και δίδεις τα πάντα, πού φέρεις είς πέρας την ωρίμανση των καρπών και τα πάντα θανατώνεις, πού βοηθά την αύξηση (των καρπών) καί παράγεις καρπούς και είσαι γεμάτη από ωραίες εποχές είσαι ο θρόνος του αθανάτου κόσμου, ώ κόρη πολυποίκιλε, πού κυοφορείς πολύμορφο καρπό με τα επιλόχια κοιλοπονήματα ώ αθάνατη, πολυσέβαστη με τα βαθειά στέρνα, με την ευτυχισμένη μοίρα πού χαίρεσαι στις γλυκόπνοες χλόες, εσύ ή θεά με τα πολλά άνθη χαίρεσαι με τις βροχές, και γύρω από σε περιστρέφεται ένας πολυποίκιλτος κόσμος από αστέρια, (που κινείται) από την διαρκώςρέουσα φύση και από δυνατά ρεύματα. Αλλά εσύ η μακαρία θεά, είθε να αυξήσεις τους καρπούς, που μας δίδουν πολλή ευχαρίστηση και να έχεις ευμενή καρδιά μαζί με ευτυχισμένες εποχές.»

