Wali Sabawoon via AP

Wali Sabawoon via AP Αμερικανός στρατιώτης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κρατά μια πινακίδα που επισημαίνει ότι η πύλη έχει κλείσει. Εκατοντάδες Αφγανοί προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν έπειτα από την επέλαση των Ταλιμπάν

Πριν από ένα μήνα, στις 28 Ιουλίου 2021, η Ρωσία δια στόματος του Υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού προειδοποιούσε ότι μαχητές του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) οργανώνονταν συστηματικά σε ομάδες στο Αφγανιστάν.

Πριν από δυόμισι χρόνια οι εν λόγω μαχητές του ΙΚ είχαν μεταφερθεί με πρωτοβουλία των ΗΠΑ από την Συρία στο Αφγανιστάν κι είχαν τον χρόνο να οργανωθούν και να εδραιωθούν στο αφγανικό έδαφος.

2. Οι χθεσινές πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο και την πόλη της Καμπούλ, διενεργήθηκαν από δίκτυα του ΙΚ στο Αφγανιστάν κι είχαν θύματα και Αμερικανούς πεζοναύτες. Τί συμβαίνει, λοιπόν;

Όπως οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν τους Ταλιμπάν και την Αλ-Κάιντα κατά των Σοβιετικών, σύμφωνα με την Χίλαρι Κλίντον, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τα δίκτυα του ΙΚ στο Αφγανιστάν από την Συρία ,παράλληλα με τις συνομιλίες τους με τους Ταλιμπάν στη Ντόχα. Αφ‘ενός ως μέσο πίεσης προς τους Ταλιμπάν να φθάσουν σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον και αφ’ ετέρου ως δικλείδα ασφαλείας για τις ΗΠΑ, ότι η ηγεσία των Ταλιμπάν δεν θα αποστασιοποιηθεί από τα αμερικανικά συμφέροντα μετά την ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν.

Παράλληλα, η μεταφορά των μελών του ΙΚ από την Συρία στο Αφγανιστάν επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το ΙΚ διευκόλυνε τα αμερικανικά σχέδια σε Συρία κι Ιράκ από ιδρύσεώς του το 2014.

Τίθεται το ερώτημα, λοιπόν, κατά πόσο οι χθεσινές επιθέσεις είναι σε σύγκρουση με την αμερικανική πολιτική μεταφοράς φιλοαμερικανών και φιλοδυτικών Αφγανών εκτός Αφγανιστάν ή ως αφορμή διευκολύνουν την άρση αυτής της πολιτικής λόγω της ανεπάρκειας των ΗΠΑ να μεταφέρουν τόσες χιλιάδες Αφγανών μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Η πρώτη περίπτωση συνεπάγεται ανεξέλεγκτη από τις ΗΠΑ δράση μελών του ΙΚ, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο θάνατος των Αμερικανών πεζοναυτών είναι παράπλευρη απώλεια για την Ουάσινγκτον.

Εν γένει, οι χθεσινές βομβιστικές επιθέσεις έστειλαν μήνυμα αμφιβολίας διεθνώς για το κατά πόσο οι ΗΠΑ κι οι Ταλιμπάν είναι σε θέση να ελέγξουν αποτελεσματικά την ασφάλεια στις πόλεις του Αφγανιστάν.

Η αμφιβολία επιτείνεται από το γεγονός ότι βάσει της πρόσφατης ιστορίας τους, τα σουνιτικά ισλαμιστικά δίκτυα δεν έχουν ενιαία διοίκηση και χρηματοδότηση και δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως από τους ιδρυτές τους.

Από ένα σημείο και μετά, καθίστανται ανεξέλεγκτα με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ίδιους τους πρώην χορηγούς τους.

