Πώς αποκτά τόσα όπλα η Χαμάς

«Η υποδομή τούνελ της Χαμάς είναι ακόμα τεράστια παρά την τακτική υποβάθμιση από το Ισραήλ και την Αίγυπτο» είπε ο Μπιλάλ Σάαμπ, senior fellow και διευθυντής του Defense and Security Program στο Middle East Institute (MEI) στην Ουάσινγκτον, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του CNN. . «Η Χαμάς έχει παραλάβει όπλα από το Ιράν που πέρασαν λαθραία στη Λωρίδα της Γάζας μέσω τούνελ. Αυτό συχνά περιελάμβανε συστήματα μεγαλύτερης εμβέλειας» είπε ο Ντάνιελ Μπάιμαν, senior fellow στο Transnational Threats Project στο Center for Strategic and International Studies (CSIS). «Το Ιράν επίσης διαθέτει στη Χαμάς τους πιο προηγμένους...βαλλιστικούς πυραύλους του μέσω θαλάσσης, σε υλικά για οικοδομές στη Γάζα» είπε ο Τσαρλς Λίστερ, senior fellow στο ΜΕΙ.