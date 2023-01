«Πολύ κακό για το τίποτα»: Η απολαυστική κωμωδία του Σαίξπηρ από το National Theatre Live

Μια παραγωγή γεμάτη μεσογειακό φως και λάμψη πολλών αστέρων, με επικεφαλής στη διανομή τους απολαυστικούς Κάθριν Πάρκινσον (The IT Crowd) και Τζον Χέφερναν (Dracula), για τους οποίους το «Time Out» έγραψε ότι «τα σπάνε σε αυτό το γεμάτο πολυτελή εκκεντρικότητα ανέβασμα της ρομαντικής κωμωδίας του Σαίξπηρ».