Πολιτιστική διπλωματία: Ο “ευγενικός” επιταχυντής της Άγκυρας

Η Τουρκία έχει υιοθετήσει και αναπτύξει εναλλακτικές στρατηγικές στο πλαίσιο της εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, εφαρμόζοντας «ευγενή» μέσα τα οποία λειτουργούν ως επιταχυντές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων της. Τα παραδοσιακά μέσα ισχυρής ισχύος (hard power) της μεταψυχροπολεμικής εποχής ενισχύονται από τη σύγχρονη διάσταση ήπιας ισχύος (soft power) που επιβάλλεται με έμμεσες μεθόδους. Αυτά τα νέα μέσα ήπιος ισχύος ενεργοποιούνται από μεταβλητές που εστιάζουν στο πολιτιστικό (και πολιτικό) αξιακό σύστημα, την θρησκεία, την γλώσσα και την κουλτούρα εν γένει και βασίζονται στην αμοιβαία επικοινωνία και πληροφορία, στην διάδραση και την συνεργασία.

Σύμφωνα με τις νεο-οθωμανικές αντιλήψεις του τέως πρωθυπουργού και υπουργού Εξωτερικών του κ. Αχμέτ Νταβούτογλου, η Τουρκία έχει τέτοια γεωγραφική και ιστορική βαρύτητα που δεν θα έπρεπε να περιορίζεται σήμερα απλώς στην άμυνα των συνόρων της. Η γεωστρατηγική της θέση δίνει το πλεονέκτημα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται με τα γειτονικά της κράτη στα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία εφαρμόζοντας πρακτικές ήπιας ισχύος και “μηδενικών προβλημάτων”. Μέσω του νεο-οθωμανισμού εκφράζεται η ανάγκη της Τουρκίας για άσκηση επιρροής σε τουρκογενείς και τουρκόφωνους πληθυσμούς αλλά και σε εδάφη που συνδέονται ιστορικά με την οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτή η ιδεολογία που προηγήθηκε αρκετά της διακυβέρνησης του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, υιοθετήθηκε πλήρως στην πορεία από το κυβερνών κόμμα του (ΑΚΡ) και χαράζει έως και σήμερα τον στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής του.

Η σημαντικότερη μορφή επιρροής ήπιας ισχύος εκδηλώνεται μέσα από την πολιτιστική διπλωματία η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, και εμπλουτίζεται συνεχώς από μία πληθώρα δράσεων πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, κρατικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία κατάφερε να συνάψει τις παρακάτω συμφωνίες:

1) με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2004 ( Exchange Program in the fields of Culture, Education, Science, Youth and Sport)

2) με το Κόσσοβο το 2004 (Cultural Cooperation Agreement)

3) με την Βόρεια Μακεδονία (Cultural Education Protocol)

4) με την Κροατία το 2006 (Education, Science, Culture and Art, Youth and Sport Areas)

5) με την Ελλάδα το 2007 (Cultural Exchange Program)

6) με την Ουγγαρία το 2008 (Science, Culture, Education Exchange Program)

7) με την Βουλγαρία το 2008 (Cooperation Program in the Fields of Science, Education and Culture)

8) με την Σερβία το 2009 (Cultural Cooperation Program)