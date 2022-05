Πολιτιστική Διπλωματία στη Ρίγα εν όψει της επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η Ελληνική πρεσβεία στη Ρίγα διοργανώνει μιά έκθεση με έργα συγχρόνων Ελλήνων καλλιτεχνών. Τίτλος της DOES IT MATTER? Και θα εγκαινιασθεί από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Κέντρο τέχνης NOASS στις 3 Ιουνίου 2022.

Η έκθεση Does it Matter ? φέρνει στη Ρίγα έργα 11 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών που εκθέτουν για πρώτη φορά στο κοινό της Λεττονίας . Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στα 100 χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδος-Λεττονίας, τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρίγα και την επιμέλειά της έχει η καλλιτέχνης Χλόη Ακριθάκη. Η έναρξη της έκθεσης γίνεται με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στη Λεττονία.

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό την Παρασκευή 03.06 με την περφόρμανς του Φίλιππου Τσιτσόπουλου “I’ m like a nightmare dressed in my daydream”.