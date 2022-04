Πώς αναμένεται να γίνει η ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία

via Associated Press

via Associated Press

Πού θα δοθούν οι σημαντικές μάχες

Η επόμενη μεγάλη, κομβικής σημασίας μάχη του πολέμου ενδεχομένως να είναι αυτή του Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW).