Πώς αποθηκεύει ο εγκέφαλος τις αναμνήσεις

Πού αποθηκεύονται οι αναμνήσεις στον εγκέφαλο;

Η αμυγδαλή, μια περιοχή σε σχήμα αμυγδάλου του ανθρώπινου εγκεφάλου που βοηθά στην επεξεργασία συναισθημάτων όπως ο φόβος, παίζει επίσης ρόλο στη μνήμη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ο Άρνολντ και οι συνεργάτες του, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν τα ψάρια έμαθαν να συνδέουν το φως με μια οδυνηρή αίσθηση, ανέπτυξαν νέες συνάψεις σε ένα μέρος μιας περιοχής του εγκεφάλου που ονομάζεται παλλιομ. και έχασαν συνάψεις σε άλλο τμήμα του παλλίου.