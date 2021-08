Πώς η διατροφή γίνεται το «κλειδί» για μία καριέρα στον κόσμο του ευ ζην

Οι σπουδές για το πτυχίο στη Διατροφή και Διαιτολογία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαρκούν συνολικά τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκειά τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικέςκαι πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους. Να υπογραμμίσουμε πως κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κάνει πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα δήμων, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, αθλητικές ομοσπονδίες, γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και βιομηχανίες τροφίμων, ενώ εξίσου σημαντικό είναι το ότι το πρόγραμμα σπουδών συνάδει με τις απαιτήσεις διεθνών επαγγελματικών σωμάτων, όπως το European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) και το American Dietetic Association (ADA).