Πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει το δρόμο του

Σε όλους τους οργανισμούς υπάρχουν κάποιοι που βιάζονται να ανέλθουν, έχουν δεν έχουν την εμπειρία ή ακόμα και το ταλέντο, και πολλές φορές ανέρχονται με την υποστήριξη άλλων στην ίδια κατηγορία, με κακά αποτελέσματα για τους οργανισμούς. Όμοιος ομοίω αεί πελάζει. Μια αρχή του Μάνατζμεντ είναι η αποκαλούμενη Peter Principle που λέει ότι «people tend to be promoted to their level of incompetence», δηλαδή, «οι άνθρωποι τείνουν να προάγονται στο επίπεδο της ανικανότητάς τους».