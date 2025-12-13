Δύο δημοσιογράφοι με δεκαετίες πολιτικού ρεπορτάζ στην πλάτη τους, στην νέα επιτυχημένη εβδομαδιαία video εκπομπή τους στην HuffPost. Κάθε Σάββατο ασχολούνται με την αντιπολίτευση σε όλες τις πτέρυγές της. Την Αντιπολίτευση η οποία είναι ανίκανη να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση, η οποία επίσης… αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Μιά ιστορία πολιτικής τρέλλας και όχι μόνο. Τα κόμματα και τα πρόσωπα στο «εδώλιο» του Huffpost. Και όποιος αντέξει.

Σε αυτό το έκτο επεισόδιο ασχολούνται με την επιτυχία της Έμης Λιβανίου στην αποκλειστική συνέντευξή της με τον Στέφανο Κασσελάκη, (είναι αναρτημένη στη στήλη spotlight της HuffPost) να του αποσπάσει τον κομματικό/πολιτικό προσδιορισμό που ο ίδιος ξεκάθαρα, πλέον, δίνει για το Κίνημα Δημοκρατίας. Σε ποιό χώρο κινείται και με ποιούς προσανατολισμούς. Και αυτό, ακριβώς, σχολιάζουν με ενδιαφέρουσες εκατέρωθεν απόψεις που διατυπώνουν.

