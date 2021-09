Πώς να ετοιμαστούμε γρηγορότερα και να πάμε στην δουλειά πετώντας το πρωί

Westend61 via Getty Images

Δεκαοκτώ μήνες αφότου η πανδημία του κορονοϊού έπληξε τις ΗΠΑ, πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η American Express, η Capital One, η Discovery, η McDonald’s και η Wells Fargo μόλις άρχισαν να φέρνουν πίσω τους υπαλλήλους τους στο γραφείο. Για πολλούς από εμάς που δουλεύουμε από το σπίτι από τον Μάρτιο του 2020, οι πρωινές ρουτίνες μοιάζουν πολύ με τις ώρες που χύνουμε ιδρώτα από τον αθλητισμό - αν το προηγούμενο διάστημα δεν βγάλαμε καθόλου τις πιτζάμες μας - την ώρα που με ένα καπέλο ή μια κορδέλα προσπαθούμε να καλύψουμε το ότι δεν θυμόμαστε ποια ήταν η τελευταία φορά που λούσαμε τα μαλλιά μας. Κι ας μην μιλήσουμε για μακιγιάζ.

Ας αξιολογήσουμε την πρωινή μας ρουτίνα στην αρχή της εβδομάδας

Ας κάνουμε ένα πέρασμα από την ντουλάπα μας εγκαίρως

Inna Rabotyagina via Getty Images

Inna Rabotyagina via Getty Images

Ας προσαρμόσουμε την ντουλάπα μας γύρω από βασικά χρώματα

Η ιδρύτρια της Next Level Wardrobe, Κασσάνδρα Σέτι, προτείνει να παραμείνουμε σε ένα κλασικό σετ χρωμάτων «ως ενωτικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας για να διευκολύνουμε [τη δημιουργία] συνόλων». Η ίδια ορίζει τα βασικά χρώματα τα μαύρο, γκρι, λευκό και μπλε. «Πάντα λέω στους πελάτες μου: «Μείνετε με αυτή την παλέτα χρωμάτων και δεν μπορείτε να κάνετε λάθος. Θα δείχνετε πάντα υπέροχοι και θα μπορείτε να τα συνδυάσετε», λέει.

Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε «συνδετικά» ρούχα

Ας απλοποιήσουμε το φτιάξιμο της τσάντας μας με θήκες ή ένα μικρό πορτοφόλι

Σε σχέση με το μέικ απ, ας εστιάσουμε σε τρία βασικά σημεία

Ας χρησιμοποιήσουμε προϊόντα πολλαπλών χρήσεων

Ας εξοικονομήσουμε χρόνο στη ρουτίνα ετοιμασίας μας - και χώρο στην τσάντα του μακιγιάζ μας - επιλέγοντας προϊόντα που μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές, όπως ένα από τα αγαπημένα της ιδιοκτήτριας της My Makeup Artist Victoria , Βικτόρια Ντε Λος Ρίος, το Mac’s Studio Fix Powder Plus Foundation. «Αντί να βάλεις την βάση, το κονσίλερ και την πούδρα - αντί για τρία προϊόντα - χρησιμοποιείς μόνο ένα», δηλώνει η Ντε Ρίος, η οποία υποστηρίζει επιπλέον το bareMinerals Original Loose Powder Foundation για την ικανότητά του να διπλασιαστεί ως κονσίλερ.

Chinsuwee Jetjumrat / EyeEm via Getty Images

Chinsuwee Jetjumrat / EyeEm via Getty Images

Ας μην λουζόμαστε κάθε μέρα

Η Ζανόνι με έδρα το Σαν Ντιέγκο συνιστά ένα στεγνό σαμπουάν (λατρεύει το m’Chel Haircare’s Day After Brush), έναν ορό όπως το λάδι OI του Davines που θα κρατήσει τις άκρες ενυδατωμένες και λείες, και ένα λειτουργικό σπρέι μαλλιών που θα αναζωογονήσει τις μπούκλες χωρίς να φριζάρει τα μαλλιά, όπως το This Is A Medium Hairpray του Davines.