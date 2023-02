Πώς ο Αϊνστάιν αμφισβήτησε την κβαντική μηχανική και έχασε

Αϊνστάιν εναντίον κβαντικής μηχανικής

Το 1964, μετά την άδεια ενός έτους από το CERN, που ξόδεψε στο Stanford University, the University of Wisconsin–Madison and Brandeis University, έγραψε ένα χαρτί με τίτλο «On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox». Σε αυτή τη δουλειά, έδειξε ότι η μεταφορά ανάλυση EPR επιτρέπει σε κάποιον να αντλήσει το περίφημο θεώρημα του Μπελ.