Coca Cola vs Pepsi: Πώς ο πόλεμος της Κόλα μετέτρεψε δύο εταιρείες σε παγκόσμιους κολοσσούς

«Rock and roller cola wars, I can’t take it any more» έλεγε ο Μπίλι Τζόελ σε τραγούδι του το 1989, «Δεν ξεκινήσαμε τη φωτιά».

Είχε κουραστεί από την έντονη μάχη στο μάρκετινγκ μεταξύ των Αμερικανικών κολοσσών στην αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών. Ως αουτσάιντερ, η PepsiCo είχε εκπλήξει τον μεγαλύτερο αντίπαλό της, την Coca-Cola, υπογράφοντας τον Μάικλ Τζάκσον, το μεγαλύτερο μουσικό αστέρι της εποχής, για να προωθήσει τη μάρκα σε μια συμφωνία ρεκόρ ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων.