Πώς θα ξεμπλέξουμε από τη σχέση με έναν/μια παντρεμένο/η

Ας δώσουμε βάση στις πράξεις του/της συντρόφου μας, όχι μόνο στα λόγια

Ας αναρωτηθούμε για την πλευρά του/της συντρόφου μας που δεν έχουμε δει

Ας υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι αξίζουμε την πλήρη αφοσίωση από τη σχέση μας

Ας δώσουμε ένα τέλος ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα δια ζώσης

Ας αποφύγουμε τη χρήση αόριστων εννοιών

Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να μπούμε στον πειρασμό να ανακοινώσουμε τον χωρισμό με πιο αόριστες και αφαιρετικές δηλώσεις, προκειμένου να το φέρουμε μαλακά στον/στη σύντροφό μας. Ωστόσο αυτό δεν βοηθά κανέναν από τους δύο, προειδοποιεί η Σέρι Μέγιερς, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας, αλλά και συγγραφέας του «Chatting or Cheating: How to Detect Infidelity, Rebuild Love and Affair-Proof Your Relationship».