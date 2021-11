Πώς ξεκίνησε το πρώτο κίνημα αντιεμβολιαστών στον κόσμο για την ευλογιά το 1796

Το λίκνο του αντιεμβολιασμού

«Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι Βρετανοί είχαν επιτέλους πρόσβαση στο πρώτο εμβόλιο στην ιστορία, ένα εμβόλιο που υποσχόταν να τους προστατεύσει από την ευλογιά, μεταξύ των πιο θανατηφόρων ασθενειών της εποχής», γράφει ο Jess McHugh στην Washington Post.

Η ευλογιά σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και άφησε εκατοντάδες άλλους παραμορφωμένους ή τυφλούς. Ωστόσο, «πολλοί Βρετανοί ήταν δύσπιστοι για το εμβόλιο…. Οι παρενέργειες που φοβόντουσαν ήταν πολύ πιο τρομακτικές: τύφλωση, κώφωση, έλκη, μια φρικτή δερματική πάθηση που ονομάζεται ”ψώρα της ευλογιάς των αγελάδων” — ακόμη και το φύτρωμα οπλών και κέρατων. Και μ′ αυτά γεννήθηκε το πρώτο αντιεμβολιαστικό κίνημα στον κόσμο».

Η μέθοδος του Jenner, τέθηκε εκτός νόμου το 1840 καθώς την αντικατέστησαν ασφαλέστεροι εμβολιασμοί. Μέχρι το 1867, όλα τα παιδιά στη Βρετανία ηλικίας έως 14 ετών έπρεπε βάσει νόμου να εμβολιαστούν κατά της ευλογιάς. Προέκυψαν εκτεταμένες αντιδράσεις, ακόμη και μεταξύ επιφανών γιατρών και επιστημόνων, και συνεχίστηκαν για δεκαετίες.

«Κάθε μέρα οι νόμοι περί εμβολιασμού παραμένουν σε ισχύ», έγραψε ο επιστήμονας Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας το 1898, «οι γονείς τιμωρούνται, τα βρέφη σκοτώνονται». Στην πραγματικότητα, ήταν η ευλογιά που κόστισε ζωές, «περισσότερες από 400.000 ζωές ετησίως κατά τον 19ο αιώνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», γράφει η Ελίζαμπεθ Ερλ στο The Atlantic. «Η επιδημική ασθένεια ήταν γεγονός της ζωής εκείνη την εποχή». Και έτσι είναι πάλι. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη Wikipedia, τους New York Times, το JHU CSSE COVID-19 Data και το Our World in Data, 5.120.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό.