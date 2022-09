Πόση πρωτεΐνη ανα γεύμα μπορεί να απορροφήσει ο οργανισμός μας

Δηλαδή, ένα άτομο 70 κιλών χρειάζεται 56-70 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως

Παράλληλα, η βέλτιστη ποσότητα που χρειάζεται το σώμα ημερησίως δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς διαφέρει ανά φύλο, ηλικία, κατάσταση υγείας και επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, με τις περισσότερες μελέτες να οδηγούν σε συστάσεις της τάξης του 1,2 – 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, ενώ μέγιστη θεωρείται η πρόσληψη 2,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως (Phillips et al. 2016, Phillips et al. 2020, and Morton et al., 2017). Οι Morton et al. (2017) στην μετα-ανάλυσή τους κατέληξαν ότι πρόσληψη πρωτεΐνης πάνω από 1,6 g/kg ημερησίως κατά την άσκηση με αντιστάσεις δεν επιφέρει επιπλέον όφελος στην αύξηση μυικής μάζας και δύναμης.