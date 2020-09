Πράσιος χαλαζίας Σερίφου: Αισθητική ομορφιά αλλά και θωπεία της θλίψης

[1] S. Klemme, J. Berndt, C. Mavrogonatos, S. Flemetakis, I. Baziotis, P. Voudouris, S. Xydous less (2018). On the Color and Genesis of Prase (Green Quartz) and Amethyst from the Island of Serifos, Cyclades, Greece. October 2018; Minerals 8(11).