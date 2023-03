Πρεμιέρα στις Κάννες για το «The Idol»; Η αμφιλεγόμενη σειρά με Weeknd και Λίλι Ρόουζ Ντεπ

Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο θα κάνει κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η νέα σειρά του HBO «The Idol», που συνυπογράφει ο Καναδός ράπερ σούπερ σταρ The Weeknd -ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με τη Λίλι Ρόουζ Ντεπ, κόρη του Τζόνι Ντεπ- με τον Αμερικανό σκηνοθέτη και ηθοποιό Σαμ Λέβινσον, γιο του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπάρι Λέβινσον.

Το ιστορικό κινηματογραφικό φεστιβάλ έχει στο παρελθόν φιλοξενήσει τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων το «Twin Peaks: The Return» του Ντέιβιντ Λιντς και το «Top of the Lake: China Doll» της Τζέιν Κάμπιον.