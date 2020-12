Πρεμιέρα για το «click away» - Σε επιφυλακή οι αρχές για την αποφυγή συνωστισμών

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, ενώ την ίδια ώρα κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι επαγρυπνούν για ενδεχόμενη επιδημική έκρηξη.

Από την Κυριακή, και τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, ανοίγουν προαιρετικά τα καταστήματα, αποκλειστικά με τη μέθοδο click away, ενώ τη δυνατότητα να υποδεχθούν καταναλωτές θα έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα επαναλειτουργούν κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και ΚΤΕΟ - αποκλειστικά με ραντεβού και αυστηρούς όρους.Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές για το ενδεχόμενο να σημειωθεί συνωστισμός καταναλωτών, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, να τονίζει χθες πως «εάν γίνει συνωστισμός με το click away, αν δούμε ότι γεμίζει πάλι η Ερμού, θα την κόψουμε την “παράδοση εκτός».Σημειώνεται πως με το click away δεν επιτρέπεται η φυσική περιήγηση των καταναλωτών στα καταστήματα. Χθες το βράδυ δημοσιεύτηκε, μάλιστα, στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις νέες διατάξεις που αφορούν το σύνολο της Επικράτειας: Προϋπόθεση για την αγορά είναι να έχει γίνει ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία. Η παραλαβή των προϊόντων από τον καταναλωτή, θα γίνεται σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος ενώ η πληρωμή είτε ηλεκτρονικά είτε με POS, επίσης έξω από το κατάστημα.

Για τα καταστήματα τα οποία δεν έχουν e-shop, οι συναλλαγές θα γίνονται με «ενδιάμεσο» την πλατφόρμα e-katanalotis, μέσω της οποίας θα αποστέλλεται δωρεάν και το SMS της αγοράς στους καταναλωτές χωρίς να επιβαρύνεται η επιχείρηση.

Πώς θα λειτουργήσει το click away

Για να προβούν σε αγορές, οι καταναλωτές πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

παραγγελία μέσω e-shop ή τηλεφωνικώς

αναμονή SMS από το κατάστημα για την παραλαβή με ραντεβού σε σαφώς ορισμένο χρόνο

ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει στείλει SMS μετακίνησης με τον κωδικό 2 και

να έχει μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) και το αποδεικτικό παραγγελίας (έστω σε email) ή το SMS του καταστήματος

με το click away, από τη στιγμή που θα στείλει το SMS, θα έχει στη διάθεσή του 2 ώρες για να παραλάβει το προϊόν και να επιστρέψει στο σπίτι του

στις ουρές έξω από το κατάστημα δεν μπορούν να βρίσκονται περισσότερα από 9 άτομα (με απόσταση δυο μέτρων), ενώ οι καταστηματάρχες πρέπει να φροντίζουν ώστε η αναμονή να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά

οι αγορές με το click away γίνονται αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, με POS και όχι με μετρητά

η παραλαβή του προϊόντος γίνεται εκτός καταστήματος

Υπενθυμίζεται ότι σε επιχείρηση που θα βρεθεί, σε έλεγχο, στο εσωτερικό της με πελάτη θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο - από 2.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. – και ταυτόχρονα αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)