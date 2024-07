Primer Music Festival: Γιατί δεν πρέπει να χάσεις την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία που θα θυμάσαι μια ζωή

Αυτό ακριβώς προσφέρει το Primer Music Festival , μια εμπειρία, ένα εξωπραγματικό ταξίδι που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και δημιουργεί ανεξίτηλες αναμνήσεις! Στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου , η Πλατεία Νερού και το Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου Tae Kwon Do μετατρέπονται σε έναν μαγικό χώρο που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο stage που έχει στηθεί ποτέ - ναι, αλήθεια λέμε - με μοναδικό design και 800 τ.μ. LED οθόνες που θα φωτίζουν ολόκληρο το φεστιβάλ!

Αν κάτι ξέρουμε σίγουρα για το Primer , είναι ότι τα ονόματα που φέρνει κάθε χρόνο, είναι top στο είδος τους. Αυτή τη φορά, το πλήρες line up της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει κορυφαίους DJs της παγκόσμιας σκηνής που όλοι έχουμε χορέψει με τα τραγούδια τους, ERIC PRYDZ (το έχεις ακούσει αυτό ;) , MARTIN GARRIX (σίγουρα έχεις ακούσει αυτό !) , RÖYKSOPP (έχεις χορέψει με αυτό ;) , KÖLSCH (πάτα play εδώ ) , ARGY (σίγουρα ξέρεις και αυτό !) αλλά και πολλούς ακόμα hot artists που σίγουρα γνωρίζεις και έχεις χορέψει στο ρυθμό των τραγουδιών τους, συμπληρώνοντας περισσότερα από 18 ονόματα για αυτό το εκρηκτικό διήμερο!

Και οι εκπλήξεις του κορυφαίου φεστιβάλ δεν σταματούν εδώ: για ακόμη μια χρονιά, το Primer Music Festival, καινοτομεί και σε εξοπλίζει με το πιο πολύτιμο accessory που θα χρειαστείς, τα βραχιολάκια ανέπαφων συναλλαγών, που θα σε γλιτώσουν από την ταλαιπωρία και τις ατελείωτες ουρές, γεμάτες κόσμο. Το concept είναι το εξής: αυτή η νέα εφεύρεση, έχει σκοπό να σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο διασκέδασης, φορτώνοντας χρήματα σε αυτό, είτε πριν το φεστιβάλ, είτε σκανάροντας με το κινητό σου το βραχιόλι σου - το ποσό που κρίνεις ότι είναι αρκετό - μειώνοντας τις τεράστιες ουρές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές σου, αλλά και τον τρόπο που αγοράζεις το φαγητό και τα cocktails σου. Γιατί πολύ απλά, το Primer Music Festival has got your back!