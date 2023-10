Προδημοσίευση: «Σπουδή στο κόκκινο». Το πρώτο βιβλίο του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ με τον Σέρλοκ Χολμς

via Associated Press

Ο Ντόιλ γράφει τη «Σπουδή στο κόκκινο» μέσα σε τρεις εβδομάδες, αλλά δυσκολεύεται να βρει εκδότη. Εντέλει το βιβλίο γίνεται δεκτό από τη Ward Lock and Co., τον Νοέμβριο του 1886, και την επόμενη χρονιά η πρώτη υπόθεση του διάσημου ντετέκτιβ δημοσιεύεται στο περιοδικό Beeton’s Christmas Annual. Το 1891 αρχίζει να δημοσιεύει στο The Strand μικρές ιστορίες που θα πάρουν τον τίτλο Adventures of Sherlock Holmes και θα γνωρίσουν ανέλπιστη επιτυχία.