Προδημοσίευση: «The Tipping Point, Σημείο Καμπής» του Μάλκολμ Γκλάντγουελ

Ο Μάλκολμ Γκλάντγουελ σπούδασε ιστορία στο Κολέγιο Τρίνιτι του Πανεπιστημίου του Τορόντο με. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων, που έχουν βρεθεί όλα τους στις λίστες best seller των New York Times. Είναι ο οικοδεσπότης του podcast Revisionist History και διατηρεί μόνιμη στήλη στο περιοδικό The New Yorker.