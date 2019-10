Προδημοσίευση: «Τόλμησε να ηγηθείς», Μπρενέ Μπράουν (Κλειδάριθμος)

Joe Scarnici via Getty Images

Ερευνήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον των ΗΠΑ, στο οποίο και κατέχει την έδρα της Μεταπτυχιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας που έχει επιχορηγήσει το Ίδρυμα Huffington προς τιμήν της, η Μπρενέ Μπράουν έχει γράψει τέσσερα βιβλία που κατέκτησαν την κορυφή της λίστας των New York Times: «Braving the Wilderness», «Rising Strong» (αμφότερα υπό έκδοση από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος), «Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη» και «The Gifts of Imperfection».

Διάσημη στο ευρύ κοινό από την εκπομπή της στο Netflix, με τίτλο «Μπρενέ Μπράουν: Ζήσε με τόλμη», μία εκπομπή για θέματα ενδυνάμωσης και προσωπικής βελτίωσης, η Μπράουν έχει αφιερώσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες μελετώντας τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που δίνουν νόημα στη ζωή μας, και τα τελευταία επτά χρόνια δουλεύοντας με προοδευτικούς ηγέτες και ομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ίδια ανακάλυψε ότι, από τις μικρές start-up και τις οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, οι ηγέτες θέτουν όλοι την ίδια ερώτηση: Πώς διαμορφώνουμε πιο γενναίους και τολμηρούς ηγέτες και πώς ενσωματώνουμε την αξία του θάρρους στην κουλτούρα κάθε οργανισμού;

Στο βιβλίο της με τίτλο «Τόλμησε να ηγηθείς» (μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις «Κλειδάριθμος»), που κυκλοφορεί στις 18 Οκτωβρίου, η Μπρενέ Μπράουν συμπυκνώνει μαθήματα ηγεσίας από προηγούμενα βιβλία της, δημιουργώντας έναν «οδηγό» για ένα νέο πρότυπο ηγέτη -στο χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και της δημόσια διοίκησης, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών κλπ-, που αναγνωρίζει την αξία της ευαλωτότητας, της εμπιστοσύνης, της επικοινωνίας και του θάρρους.