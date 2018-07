Αυτό είναι επιθυμία... Να κατοικείς στο κύμα για να αγγίξεις τον ήλιο...#reachingthesun#magichour#sunset #natures_perfection #picturetokeep_nature #naturebeauty #tv_aqua #travel_dream_gr #creteisland #eros_greece #mysticcrete #artistry_vision#greektreasure #unique_greece#photo_thinkers #photolovers #sunset_greece #picoftheday #instaghesboro #hey_ihadtosnapthat#photoekriti#royalsnappingartists#ig_greatpics#transfer_visions#ig_supervizor#artofvisuals#hubs_united#igworldclub_sunset#bns_sunset#unlimitedsunset

A post shared by Πλατύρραχου Ναταλία (@natplat21) on Jul 20, 2018 at 9:18am PDT