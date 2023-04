Ψάχνετε δουλειά; Ζητείται υπάλληλος σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου

Auscape via Getty Images

Auscape via Getty Images

Οι δύο γυνάικες εργάζονται για τη Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) και πριν μετακομίσουν στο Gough, εργάστηκαν για την ίδια ομάδα στην Ανταρκτική και τη Σκωτία.