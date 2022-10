Ψευδάργυρος; Μέλι; Τζίντζερ; Τι πραγματικά βοηθάει και τι όχι στο κρυολόγημα και τη γρίπη

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος: Βιταμίνη C, σαμπούκος (elderberry) και ψευδάργυρος

Η ιδέα ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει σε ένα κρυολόγημα δεν είναι νέα. Εγινε δημοφιλής από τον βραβευμένο με Νόμπελ, Λάινους Πόλινγκ τη δεκαετία του 1970, γεγονός που πυροδότησε μια αύξηση της ζήτησης για το θρεπτικό συστατικό. Από τότε, επιστήμονες που συνδέονται με τη βιομηχανία συμπληρωμάτων έχουν προτείνει ότι η βιταμίνη C βοηθά στην υποστήριξη διαφόρων λειτουργιών, όπως η ικανότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού να βρίσκουν και να καταπολεμούν τη μόλυνση.

Η αποτελεσματικότητα της θρεπτικής ουσίας εξακολουθεί να συζητείται. Πρώτον, το σώμα δεν είναι σε θέση να αποθηκεύσει υψηλές δόσεις βιταμίνης C, όπως αυτές που βρίσκονται στα συμπληρώματα, και οποιαδήποτε περίσσεια βιταμίνης C συνήθως αποβάλλεται στα ούρα μας. Ορισμένες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι ο χρόνος λήψης συμπληρωμάτων βιταμίνης C μπορεί να είναι κρίσιμος για την αποτελεσματικότητά της: μια ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση δοκιμών βιταμίνης C που δημοσιεύτηκε το 2013, για παράδειγμα, υποδηλώνει ότι η τακτική λήψη συμπληρωμάτων, ακόμη και πριν αρχίσουμε να αισθανόμαστε άρρωστοι , μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του κρυολογήματος κατά μία ημέρα περίπου. Αλλά η λήψη βιταμίνης C αφού έχετε ήδη αναπτύξει συμπτώματα δεν δείχνει σταθερά οφέλη.