Πτωτική η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα – έως 65% οι φόροι

Μάλιστα, για την άμεση και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών, που θα έπρεπε να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του 2021, αλλά ίσως ούτε να γίνει μέχρι το 2022, ο ΣΕΕΠΕ αναλαμβάνει όλο το κόστος υλοποίησης του συστήματος. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε με την ΑΑΔΕ, όρισε τεχνικό σύμβουλο, για πιστοποίηση των συστημάτων, την άμεση λειτουργία και τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χρειάζεται, ωστόσο, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Επίσης, απομένουν ΚΥΑ για σύστημα ανάλογο και σε άλλους χώρους, με τον ΣΕΕΠΕ να προτείνει ότι για τον καλύτερο συντονισμό φορέων και υπουργείων, να οριστεί project manager, που πρέπει να είναι η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ζητά να επεκταθούν οι έλεγχοι παντού, στην περιφέρεια και τα νησιά και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, το μέλλον και την ενεργειακή μετεξέλιξη, αυτή απαιτεί αναγκαίες επενδύσεις, επιβάλει αλλαγή πολιτικής από ορυκτά καύσιμα σε πράσινη ενέργεια. Δημιουργεί νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες, οι οποίες– απειλούνται με πρόστιμα και βιωσιμότητα. Αντικειμενικά ορισμένες εταιρείες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα μέτρα.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα από τον ΣΕΕΠΕ, η ενεργειακή μετάβαση είναι ηθικά επιβεβλημένη, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί από την κυβέρνηση με κανόνες και όχι λογικές εξόντωσης των εταιρειών.

Ως προς το “fit for 55” της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον στόχο για ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα, έως το 2050, έρχεται με υψηλό κόστος. Ωστόσο ο ΣΕΕΠΕ υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ σε συμφωνία με τη στρατηγική CLEAN FUELS FOR ALL.

Επισημάνθηκε ότι χρειάζεται να μετασχηματιστεί η φορολογία, να εναρμονιστούν όλα τα κράτη, και να υπάρχουν λιγότεροι φόροι σε καθαρότερα καύσιμα.

Εξάλλου, ο ΣΕΕΠΕ ζήτησε ενίσχυση και χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς «εμείς θα είμαστε οι φορείς που θα υλοποιήσουμε την πράσινη ανάπτυξη», όπως είπαν τα στελέχη του.

Καταλήγοντας, οι εταιρείες του κλάδου, πρόκειται να επενδύσουν στην ενεργειακή μετάβαση και ήδη το κάνουν ξεκινώντας από την ηλεκτροκίνηση.