Queen Symphonic στο ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο

Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη ροκ, όπως τα «We will rock you», «We are the champions», «The show must go on», «Bohemian rhapsody», «I want to break free», «Another one bites the dust», «I want it all» και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου.