Radical Intimacy: Εξερευνώντας τη μεταψηφιακή τέχνη

© Werkleitz & Kasia Molga Foto Falk Wenzel

Ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, ομιλιών και συναντήσεων με δημιουργούς που εξερευνούν τη μεταψηφιακή τέχνη -την τέχνη μιας εποχής όπου το ψηφιακό θεωρείται δεδομένο, λειτουργώντας ως μια «τεχνητή φύση» που καταργεί τα όρια μεταξύ ανθρώπινου και μη ανθρώπινου, αλλά και μια έκθεση με τίτλο «Radical Intimacy», στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας European Media Art Platform (EMAP).

Το Onassis ONX, το διεθνές πρόγραμμα νέων μέσων και ψηφιακού πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, και το Onassis AiR, το διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας στην Αθήνα του Ιδρύματος Ωνάση, ενώνουν τις δυνάμεις τους και αφιερώνουν από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου στον φιλόξενο χώρο του Onassis Air, πίσω από τη Στέγη (Γαλαξία 2, Νέος Κόσμος) τέσσερις ημέρες για τις σχέσεις ανθρώπων και μηχανών, εξερευνώντας τα όριά τους και αναζητώντας το οικείο και το ανοίκειο που προκύπτει μέσα από αυτές.

Διαφήμιση

Από τον Steve Vranakis έως τη Μαρία Μαυροπούλου, από τον Τεό Τριανταφυλλίδη έως την Εύα Παπαμαργαρίτη, από το Phi Studio στον Καναδά έως την Ars Electronica στην Αυστρία, από το Studio Above&Below στην Αγγλία έως το Atlas V στη Γαλλία, οι άνθρωποι και οι οργανισμοί που βρίσκονται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών και του αποτυπώματος τους στην τέχνη συζητούν, παρουσιάζουν, μοιράζονται εμπειρίες και μεθόδους. 11 νέα ψηφιακά έργα, 1 techno-robotic music performance, 11 ομιλίες, 5 masterclasses δίνουν τον τόνο της νέας εποχής.

Η έκθεση «Radical Intimacy» βάζει στο κέντρο όχι μόνο τον ψηφιακό καλλιτέχνη, αλλά και τον παραγωγό, που κάνει ένα ψηφιακό έργο εφικτό. Με τον τρόπο αυτό, ρίχνει φως σε όλα αυτά, ανθρώπους και μηχανές, που κάνουν πραγματικότητα ένα έργο τέχνης και τεχνολογίας, θέτοντας τα κρίσιμα ερωτήματα του κόστους και της βιωσιμότητας των έργων αυτών.

Η έκθεση πλαισιώνεται από ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με masterclasses και ομιλίες που θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Η τέχνη οραματίζεται και οι νέες τεχνολογίες φωτίζουν τις νέες διαδρομές, δημιουργώντας μαζί νέους κόσμους προς εξερεύνηση.

Διαφήμιση

Moritz Simon Geist Tripods One Work quentin chevrier

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 18:00-22:30

Περισσότερα για τα έργα

Στο πλαίσιο του Onassis ONX / AiR Open Days παρουσιάζονται επτά έργα Ευρωπαίων ψηφιακών καλλιτεχνών που εξερευνούν την έννοια του “Radical Intimacy” στον μεταψηφιακό κόσμο: το “My Want of You Partakes of Me” των Sasha Litvintseva και Beny Wagner ως ένα ταξίδι στον χώρο και στο σώμα, εκλαμβάνοντάς τα ως ενότητες και όχι ως πόρους προς εκμετάλλευση· το “How to Make an Ocean” της Kasia Molga ως ένα έργο για την κλιματική αλλαγή αλλά και για τα δάκρυα ως πηγή νέας ζωής· το “V-Real” των SOAP ως μια XR εμπειρία στα σωθικά των σπιτιών μας και των ωκεανών του Airbnb· το “Meditative Cohabitation” των Studio Above&Below και Yau Fan ως μια οπτικοακουστική εμπειρία επικοινωνίας μεταξύ ειδών· το “Hardly Working” από τους Total Refusal ως μια ωδή στους σιωπηλούς χαρακτήρες των video games· το “Cascade” του Marc Vilanova ως μια κουρτίνα ήχου και φωτός που υπονομεύει και επεκτείνει τα όρια του χρόνου· και το “Tripods One” του Moritz Simon Geist ως μια techno-robotic περφόρμανς, όπου κάθε ήχος παράγεται ζωντανά από ρομποτικά μουσικά όργανα, διερευνώντας τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικότητας και μηχανικής ακρίβειας.

Η έκθεση συμπληρώνεται με την παρουσίαση έργων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Onassis ONX Immersive Proof-of-Concept (PoC). Ομάδες δημιουργών, προγραμματιστών και παραγωγών πειραματίστηκαν με προηγμένες τεχνολογίες δημιουργώντας κόσμους, εμβυθιστικές εμπειρίες και πρωτότυπες τεχνικές αφήγησης. Συμμετέχουν το “Side Hustle” των Esto Association, το “Fruits of the Web” από τoυς Άρτεμι Σαρτζετάκη και Babak Ahteshamipour, το “A Sense of Time” του Στράτου Μπιχάκη και το “SolastalgiaXR” των Collective Continuum.

Διαφήμιση

Τα παραπάνω έργα διερευνούν διαφορετικές πλευρές του «Radical Intimacy», από το διαδικτυακό σώμα και την εργασία μέχρι τα όρια του φωτός ως εκφραστικού μέσου ή την απώλεια σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως οι πλημμύρες.

Ομιλίες και masterclasses

Από τη δημιουργία εμπειριών έως την παραγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αξίας στον χώρο της Τέχνης και των Προηγμένων Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο του Onassis ONX/AiR Open Days 2024, διοργανώνονται μια σειρά από ομιλίες, συζητήσεις και masterclasses τόσο σε σχέση με την εικαστική και ερμηνευτική διάσταση των ψηφιακών έργων όσο και για το πώς αυτά παράγουν αξία, χρηματική και συμβολική.

Η θεματική της Ριζοσπαστικής Οικειότητας (Radical Intimacy) αποτελεί το έναυσμα για μια σειρά από καλλιτεχνικές και διατομεακές συζητήσεις, αλλά και για την αναζήτηση στρατηγικών και τακτικών παραγωγής και διανομής του ψηφιακού και εμβυθιστικού έργου. Εξερευνούμε καινοτόμες διασταυρώσεις μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και κριτικής σκέψης για να αμφισβητήσουμε τις παραδοσιακές αφηγήσεις και να επιτρέψουμε την παρουσία νέων παραστατικών προοπτικών.

Οπτικοακουστικά έργα, games, μόδα, media, επιστήμη και ψυχαγωγία συνδιαλέγονται με την καλλιτεχνική παραγωγή και τις νέες τεχνολογίες διερευνώντας τα όρια της οικειότητας και των σχέσεων διαφορετικών μελών ενός φυσικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Η δημιουργία περιεχομένου και ο σχεδιασμός με τεχνολογίες AI, η συνύπαρξη δραματουργίας και νέων τεχνολογιών, η παραγωγή εμπειριών που φέρνουν τον θεατή σε ρόλο δημιουργού και η διανομή σε φεστιβάλ και ψηφιακά κανάλια είναι μερικές από τις θεματικές που θα συζητηθούν σε αυτό το τριήμερο από διεθνώς καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Διαφήμιση

Πρόγραμμα

Παρασκευή 13.12

12:00 – 13:00: Masterclass | Critical Gaming and Machinima: The Art of In-Game Filmmaking | Total Refusal

13:30 – 14:30: Masterclass | Meditative Cohabitation: From Bioacoustics to Machine Listening: Rethinking Technology for a More-Than-Human World | Studio Above & Below

15:00 – 16:00: Masterclass | V-REAL: XR, Game Engines, and Spatial Storytelling | SOAP

16:30 – 18:30: Masterclass | Unleash (Words, Bodies, Myths and Other Things) | Εύα Παπαμαργαρίτη, Onassis AiR Fellow

19:00 – 19:30: Ομιλία καλλιτέχνη | Voices | Μαργαρίτα Αθανασίου, Onassis AiR Fellow

Μόνο διαδικτυακά

16:00 – 17:30: Ομιλία | Distribution activity in XR | Paul Bouchard, Partner & Director of Acquisitions & Business Development, Diversion Cinema

18:00 – 19:00: Ομιλία | Unpacking Blur: Producing Immersive Experiences at Scale | Coline Delbaere & Julie Tremblay, Phi Studio

Διαφήμιση

Σάββατο 14.12

13:00 – 14:30: Ομιλία | Imagining Tomorrow: Art, Technology, and Innovation for a Better Society | Michael Mondria, Managing Director, Ars Electronica Solutions

16:30 – 17:45: Ομιλία | Bytes, Pixels, Molecules: Designing Digital Matter | Γιώργος Αδαμόπουλος, Co-founder, Uncharted Limbo Collective

18:00 – 19:15: Ομιλία | 2014–2024: Immersive Production Strategies in an Ever-Changing Landscape | Arnaud Colinart, Producer & Creative Director, Atlas V

19:30 – 21:00: Ομιλίες καλλιτεχνών | Φιναλίστ του Onassis ONX Proof-of-Concept program

Projects: FRUITS of the WEB, Α Sense of Time, Side Hustle, και Solastalgia XR

Κυριακή 15.12

11:00 – 12:15: Ομιλία | Exploring new dramaturgies in the digital age | Marcus Lobbes & Michael Eickhoff, Academy for Theater and Digitality

12:30 – 14:00: Masterclass | How to survive a robot apocalypse | Ανδρέας Γατόπουλος, FIlm Producer, Director and Distributor | THE EGGREGORES’ THEORY – Award Winning AI movie

Διαφήμιση

15:30 – 16:45: Ομιλία | AI in Creativity: Friend, Foe, or Tool? | Steve Vranakis, Μαρία Μαυροπούλου, Ιωάννα Ζούλη, Αριστοδήμος Κομνηνός, Σωκράτης Σταματάτος& Πρόδρομος Τσιαβός

17:00 – 18:00: Ομιλία καλλιτέχνη | Space as an actor: Using technological tools to enhance the agency of space in a performance | Δημήτρης Μαϊρόπουλος

18:15 – 19:15: Ομιλία καλλιτέχνη | Feral Futures: Worldbuilding, Production, and Play | Τεό Τριανταφυλλίδης

19:30 – 20:30: Ομιλία | Rewriting the Future of Fashion: Design, Fashion & Innovation | Κώστας Καζαντζής, Lead Creative Technologist, London College of Fashion’s Fashion Innovation Agency

Πληροφορίες

Απαραίτητη η προεγγραφή

Οι συζητήσεις και τα masterclasses θα πραγματοποιηθούν στο Onassis AiR και διαδικτυακά. Για συμμετοχή με φυσική παρουσία, είναι απαραίτητη η προεγγραφή ΕΔΩ, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Διαφήμιση

Όλες οι ομιλίες θα μεταδίδονται και διαδικτυακά την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης μέσω live streaming. Η προεγγραφή για τη διαδικτυακή παρουσίαση είναι απαραίτητη.