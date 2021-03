«Raya and the Last Dragon»: Η πρώτη ηρωίδα Disney εμπνευσμένη από την Νοτιοανατολική Ασία

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 90 χρόνια, ωστόσο η πρώτη ηρωίδα της Disney με έμπνευση από την Νοτιοανατολική Ασία είναι πραγματικότητα.

Η Raya, η κεντρική ηρωίδα της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων «Raya and the Last Dragon», προσπαθεί να ενώσει τους ανθρώπους σε ένα κατακερματισμένο βασίλειο και να σώσει τον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC, η σωτηρία του κόσμου δεν είναι το μοναδικό βάρος που κουβαλάει στους ώμους της, καθώς η Νοτιοανατολική Ασία, που αποτελεί μέρος της ηπείρου, περιλαμβάνει 11 χώρες και πληθυσμό 673 εκατ. ανθρώπων.

Και επειδή η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία πολιτιστικά και εθνοτικά (με δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εθνοτικές ομάδες), εγείρεται το ερώτημα ποια ακριβώς είναι η ταυτότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας και κατά πόσο η νέα ηρωίδα της Disney καταφέρνει να την ενσωματώσει.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα μακρινό, μυθικό παρελθόν, στη φανταστική Kumandra, στη γη της οποίας ζουν πέντε φυλές, καθεμία από τις οποίες έχει τη δική της κουλτούρα και τα δικά της χαρακτηριστικά εμπνευσμένα από διαφορετικούς τόπους της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Ντον Χολ, η ομάδα πίσω από την ταινία έκανε αρκετή έρευνα και ταξίδεψε στην περιοχή. Άλλωστε, οι αναφορές περισσεύουν: Η Raya φορά ένα καπέλο που μοιάζει με το Salakot, το παραδοσιακό κάλυμμα κεφαλής στις Φιλιππίνες, ενώ ο τρόπος που μάχεται έχει στοιχεία από το Silat, την παραδοσιακή πολεμική τέχνη που ασκείται στη Μαλαισία και την Ινδονησία.