Release Athens: LP και Hooverphonic τον Ιούνιο στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens υποδέχεται την υπέροχη LP και τους Hooverphonic -έχοντας ξανά στη σύνθεσή τους την Geike Arnaert στα φωνητικά- τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Μαζί με τους headliners, London Grammar, συγκροτούν ένα lineup που υπόσχεται μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά ονειρικής ποπ μουσικής.



Η Laura Pergolizzi, γνωστή και ως LP, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσει τη θέση της στον πυκνοκατοικημένο κόσμο των singers-songwriters. Με την ιδιαίτερη παρουσία της, μια μοναδική μίξη Κρίσι Χάιντ με Πάτι Σμιθ, τα ξεχωριστά φωνητικά και το αδιαμφισβήτητο συνθετικό ταλέντο, η LP άρχισε να ξεχωρίζει με σταθερά βήματα.

Αν και μπήκε στη δισκογραφία το 2001, έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2012 και την κυκλοφορία του single “Into The Wild” για να αναγνωριστούν οι ικανότητες της. Παράλληλα, όμως, είχε προλάβει να δώσει τραγούδια της σε μερικά από τα μεγαλύτερα pop ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Backstreet Boys, η Christina Aguilera, η Rita Ora και, φυσικά, η Rihanna για την οποία έγραψε (στο αγαπημένο της γιουκαλίλι) το “Cheers (Drink To That)” που έφτασε στο top 10 των charts στις ΗΠΑ.

Το τι έγινε στη συνέχεια είναι κάτι που το ελληνικό κοινό γνωρίζει μάλλον καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Το “Lost On You” γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά στην Ελλάδα πριν σαρώσει τα charts στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, η λίστα με τα εξαιρετικά τραγούδια της δεν εξαντλείται εύκολα. Τα “Tokyo Sunrise”, “Levitator”, “Wasted Love”, “Someday”, “Fighting With Myself”, καθώς και κομμάτια που ξεχώρισαν από τον πρόσφατο δίσκο της, ο οποίος γράφτηκε τον καιρό της πανδημίας, όπως τα “One Last Time”, “When We Touch”και “The One That You Love”, έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια plays, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η ειλικρίνεια ενός καλλιτέχνη δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Οι Hooverphonic δημιουργήθηκαν το 1995, στο Βέλγιο, από τους Alex Callier και Raymond Geerts οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα του συγκροτήματος μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από το trip hop των 90s, δεν σταμάτησαν να προσθέτουν νέα στοιχεία στην παλέτα τους με το αποτέλεσμα να είναι πάντα κινηματογραφικό, γι’ αυτό και τα τραγούδια τους έχουν ντύσει αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως “Stealing Beauty”, “I Know What You Did Last Summer”, “CSI”, “Entourage”, “The Umbrella Academy” κτλ.



Έχουν συνεργαστεί με αρκετές, ιδιαίτερα ταλαντούχες τραγουδίστριες, αλλά αυτή που ξεχώριζε πάντα ήταν η Geike Arnaert, η φωνή πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, που ξαναπήρε τη θέση της ως βασική τους ερμηνεύτρια το 2020.

Αξέχαστα τραγούδια, που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, όπως τα “Eden”, “Mad About You”, “2 Wicky”, “Anger Never Dies”, “This Strange Effect”, “The World Is Mine”, “Jackie Cane” θα αποτελέσουν το ιδανικό soundtrack στην Πλατεία Νερού αυτό το καλοκαίρι.

