REPOSITIONING GREECE PART 6: Innovation

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Ecali Club, το 6ο Repositioning Greece Business Gala, με θέμα : INNOVATION.

Οι εκλεκτοί Ομιλητές, Προσωπικότητες του Ακαδημαϊκού χώρου και της Επιχειρηματικής ζωής, σε συνεργασία με Θεσμικά Πρόσωπα που έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην διείσδυση της Καινοτομίας σε κάθε μορφή Ανάπτυξης, είχαν σαν πυρήνα της Ομιλίας τους θεματολογία σχετικά με το μήνυμα “Building the Right Ecosystem for Innovation, Tax & Legal frame - Reinforcing new initiatives for scale up”.

Υπό την αιγίδα του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνογερμανικού, του MIT Enterprise Forum Greece, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του Corallia, του Συνδέσμου Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ΣΕΚΕΕ παρουσιάστηκαν στους εκλεκτούς καλεσμένους επιτεύγματα, θέσεις και απόψεις, που επιβεβαιώνουν ότι οι προοπτικές για την Ελλάδα είναι σημαντικές και καθοριστικές για την ανάπτυξη στην οποία στοχεύουν η Οικονομία και η Επιχειρηματικότητα.

Το Business Gala Repositioning Greece-Innovation, αποτελεί την συνέχεια των προηγούμενων πέντε διοργανώσεων, με θέματα τα οποία επίσης στόχευαν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, “Geopolitics” , “Digital Transformation”, “Energy”, “Growth Strategies & Investment Opportunities for Greece” και “ Eclectic Hospitality”.