Ρουμανία: Για πρώτη φορά στην ιστορία γυναίκα σε χαρτονόμισμα της χώρας

INQUAM PHOTOS via REUTERS Το νέο χαρτονόμισμα των 20 λέι με τη φιγούρα της ηρωίδας του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, υπολοχαγό Εκατερίνα Τεοντορόιου, που παρουσιάστηκε επίσημα στο Βουκουρέστι. στις 26 Νοεμβρίου 2021. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.