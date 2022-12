Rolling Stones: Έρχεται το «απόλυτο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες» τους σε live εκτέλεση

Το «GRRR Live!» περιλαμβάνει τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά στη συναυλία που έδωσαν στις 15 Δεκεμβρίου 2012, στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ. Εκείνο το βράδυ εμφανίστηκαν ως γκεστ οι The Black Keys («Who Do You Love?»), Κλαρκ και Τζον Μέιερ («Going Down»), Lady Gaga («Gimme Shelter»), Μικ Τέιλορ («Midnight Rambler») και το «Αφεντικό» Μπρους Σπρίνγκστιν («Tumbling Dice»).

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)», «Honky Tonk Women», «Start Me Up», «Sympathy For the Devil» και «(I Can ’T Get No) Satisfaction».