Ρωμαίος και Ιουλιέτα, ένας απαγορευμένος έρωτας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Μία νέα αφήγηση της κλασικής σαιξπηρικής ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, που αντί για τους ορκισμένους εχθρούς Μοντέγους και Καπουλέτους, τις οικογένειες ευγενών στη Βερόνα, αφηγείται τον έρωτα του Ρόμπερτ και της Ρέιτσελ, που βρίσκονται παγιδευμένοι στη δίνη του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η νέα ταινία της Μάρθα Κούλιτζ (Material Girls, The Prince & Me και Out to Sea), με τίτλο «I’ ll Find You», είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία δύο Πολωνών οι οποίοι γνωρίστηκαν ως παιδιά όταν σπούδαζαν μουσική.

Ο Ρόμπερτ, ένας πολλά υποσχόμενος τραγουδιστής όπερας και η Ρέιτσελ, μία ταλαντούχα βιολονίστρια, συνεχίζουν καθώς μεγαλώνουν να αισθάνονται αμοιβαία έλξη, όμως αμφιταλαντεύονται για το αν πρέπει να είναι μαζί, φοβούμενοι ότι οι γονείς τους δεν θα αποδεχτούν τη σχέση, επειδή εκείνη είναι Εβραία κι εκείνος καθολικός.

Όταν όμως απομακρύνονται μετά τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, ο Ρόμπερτ ορκίζεται να βρει την αγαπημένη του, με οποιοδήποτε κόστος. Πηγαίνει στη Γερμανία, όπου καλείται να τραγουδήσει για τους Ναζί και προσπαθεί να εντοπίσει τα ίχνη της από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι πέρα από τη θάλασσα.

Η μουσική έχει τον δικό της ρόλο στην ταινία. Όπως λέει η Κούλιτζ «η μουσική έχει μια σχεδόν μαγική δύναμη να θεραπεύει» και «μπορεί να εμπνεύσει και να συγκινήσει όλους τους ανθρώπους, ακόμη και εκείνους που βρίσκονται σε άκρα του ιδεολογικού φάσματος».

Πρωταγωνιστούν ο Λίο Ζούτερ, η Αντελέιντ Κλέμενς και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ.

Με πληροφορίες από Collider